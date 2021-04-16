Как сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сейчас готовится встреча президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко, она запланирована на 22 апреля, передает ТАСС.

“Встреча [Путина и Лукашенко] действительно запланирована на 22 число, она готовится, [может пройти] во второй половине дня”, – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос о том, какие темы планируется поднять на встрече, Песков пояснил: “Это продолжение двусторонних отношений, продолжение развития сотрудничества в огромном количестве областей”.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 22 февраля в Красной Поляне.

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