Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального создают условия для дестабилизации обстановки и возможной “цветной революции” в России, считает прокуратура Москвы.

Прокуроры подали в Московский городской суд иск о признании экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным, а также штабы политика, сообщает Deutsche Welle.

Эти организации формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране “под прикрытием либеральных лозунгов”, сообщило ведомство в пятницу, 16 апреля. По версии столичной прокуратуры, ФБК и штабы Навального стремятся создать “условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

Краткая история ФБК

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован оппозиционером Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями, объединяет проекты “РосПил”, “РосЯма”, “РосВыборы” и другие. Фонд, как утверждают в его руководстве, финансируется за счет пожертвований. В 2018 году ФБК получил от подписчиков 58 млн российских рублей.

Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2020 года после того, как в ходе проверки ГУ Минюста по Москве выявило несколько денежных траншей, поступивших в ФБК из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей.

Летом 2020 года Навальный объявил о ликвидации фонда как юридического лица, и переносе его на другое юридическое наименование. Новым формальным наименованием стало некоммерческая организация “Фонд защиты прав граждан” (ФЗПГ).

Штабы Навального существуют в большинстве регионов РФ.

Состояние здоровья Навального ухудшается

Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления веществом “Новичок”. Суд в Москве 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу “Ив Роше” на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в ИК-2 во Владимирской области.

Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку. Оппозиционер с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Сам Навальный сообщил, что сотрудники колонии уже готовы перейти к принудительному кормлению.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства “Новичок”.

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