Онлайн-казино «прятались» в детских играх. App Store проводит проверку приложений

В магазине-приложений App Store обнаружили игры предназначенные для детей со скрытым онлайн-казино, сообщает Dev.by.

Разработчик Коста Элефтериу обнаружил игру Jungle Runner 2k21, в описании которой указано, что это увлекательный раннер для детей от четырех лет. При запуске игры в Турции или через турецкий VPN пользователи получают доступ к скрытому онлайн-казино с собственной платежной системой.

У разработчика Jungle Runner 2k21 есть еще одна игра Magical Forest — Puzzle, в которой также есть скрытое казино. Компания Apple уже удалила обе игры из App Store, но не объяснила, почему они прошли проверку и несколько месяцев беспрепятственно получали обновления. По правилам платформы, приложения с азартными играми могут быть доступны только в тех странах, где они разрешены, при этом они не должны маскироваться под другие программы и приложения.

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