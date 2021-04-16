Бывший президент Армении Серж Саргсян прокомментировал высказывание Александра Лукашенко во время его визита в Баку, в котором он заявил, что власти Армении отказались от урегулирования карабахского конфликта мирным путем, сообщает TUT.BY со ссылкой на News.Am.

— При всем уважении к белорусскому народу я бы не хотел, чтобы у него когда-либо был такой «миролюбивый» сосед, так как через некоторое время окажется, что Минск — древний азербайджанский город, а белорусского народа как такового не существовало, в связи с чем алиевская «историческая справедливость» должна восторжествовать на этих территориях со всеми вытекающими из этого последствиями. Те, кто хочет узнать правду, могут поискать в интернете «миролюбивые высказывания» Алиева, которые содержат антиармянские, воинственные заявления, и на основании этого сделать вывод. А полученные результаты можете отправить Александру Лукашенко, чтобы тот сравнил свое представление о мире и справедливости с идеями мира его друга Алиева, — говорится в заявлении.

Что сказал Лукашенко

14 апреля Лукашенко во время визита в Баку заявил, что Алиев предлагал восстановить Карабах и «поднять Армению», но «бывшее армянское руководство» отказалось от мирного урегулирования конфликта.

— Я, конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Одно из предложений, когда он мне сказал: «Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению (когда за сто долларов была нефть)… Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос», — рассказал Лукашенко.

Тогда, заявил Лукашенко, армянское руководство от предложения Азербайджана отказалось. Он также признался, что впервые говорит об этом публично.

Лукашенко поздравил народы Армении и Азербайджана «с окончанием этого печального периода в их истории». И заявил, что хочет отметить «величайшую роль» Алиева «в решении этой проблемы».

Всплывшие разговоры и сложные отношения

В декабре прошлого года появилась запись разговора третьего президента Армении Сержа Саргсяна и Александра Лукашенко о Нагорном Карабахе в октябре 2016 года, подлинность которой позже подтвердил экс-президент Армении. Лукашенко тогда предложил Саргсяну 5 миллиардов долларов за передачу Азербайджану семи районов вокруг Карабаха. В ответ Саргсян предложил 6 миллиардов в обмен на то, чтобы Ильхам Алиев отказался от этих земель.

У Армении и Азербайджана очень сложные отношения, и позиция Минска нередко вызывает критику со стороны Еревана. Армения является нашим партнером по ЕАЭС и ОДКБ, но для Александра Лукашенко Ильхам Алиев настоящий друг (мало кто может дать взаймы 200 млн долларов до поступления в бюджет на погашение задолженности за газ перед Россией).

Минск продавал Баку несколько лет ракетные системы залпового огня «Полонез», что вызывало возмущение в Ереване. Армения и Беларусь являются участниками ОДКБ и при агрессии в отношении одной из стран другие участники ОДКБ должны встать на ее защиту. Продажа оружия потенциальному противнику Армении одним из ее союзников вызвало у правительства Пашиняна объяснимое возмущение. Как оказалось, оправданно: «Полонезы», по утверждению Степанакерта, использовались в ходе карабахского конфликта прошлой осенью, который завершился победой Азербайджана.

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