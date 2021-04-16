Награда за худший гол месяца – стульчак для унитаза!

Забавнейшая традиция немецкого футбола: каждый месяц телевизионная программа «Прекрасный мир футбола Цайглера» выдает награду за худший гол месяца – Kacktor des Monats. Название можно перевести как «Самый дерьмовый гол месяца». Сама награда – это стульчак для унитаза, рассказывает Tribuna.com.

В апреле ее получил защитник «Униона» Роберт Андрих за мартовский автогол с 30 метров в матче с «Айнтрахтом»: защитник хотел откатить мяч киперу, но тот ушел далеко из створа ворот и не успел добежать до мяча. Благодаря этому голу «Айнтрахт» вышел вперед, а затем закинул в ворота берлинцев еще три, доведя счет до разгромного (отметка 0:4).

Вручал приз Роберту Андриху тот самый вратарь, который пропустил гол от защитника – Андреас Люте.

«Первый титул в этом сезоне, поздравляю», – сказал Андреас.

«Спасибо, я тронут», – ответил Роберт.

Учредитель награды – известный немецкий спортивный журналист Арнд Цайглер. С 2007 года он ведет свою телевизионную программу, которая выходит по воскресеньям. Там он показывает отрывки из матчей Бундеслиги, беседует с известными немецкими футбольными тренерами и много шутит. В результате одной из таких шуток и появилась награда за самый корявый гол месяца.

Рассматриваются разные голы: как из профессионального футбола, так и из различных региональных лиг. В течение месяца зрители присылают худшие голы, которые они видели за этот период, а лучшие из худших выставляются на голосование на сайте телевизионного холдинга WDR. Зритель, который прислал худший гол по итогам голосования, получает в подарок спортивную сумку.

Вот подборка худших голов за январь 2018-го:

А это – хроника за сентябрь 2020-го.

Премия за худший гол месяца уже стала фольклором в немецком футболе – нелепые голы и автоголы ассоциируются исключительно с этой наградой. И главное – футболисты любят ее получать. Просто посмотрите на фотографии номинантов со стульчаком для унитаза – они светятся от счастья!

Этот парень забил слабеньким пасом с центра поля после чудовищной ошибки голкипера.

А удар этой девушки в перекладину отскочил в голову вратаря – а затем в ворота.

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