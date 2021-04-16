МТС может отключить мобильную связь за неоплаченное «письмо счастья»
Фото: TUT.BY

Из-за неоплаченного штрафа за превышение скорости минчанке Наталье отключил телефон оператор сотовой связи МТС: об этом компанию попросили судебные исполнители. На каком основании это сделали, тем более что задолженности на балансе телефона не было, разбирался TUT.BY .

— У меня два номера: А1 и МТС. От первого оператора всегда приходила СМС, мол, заведено исполнительное производство из-за неоплаченного штрафа и ссылка, перейдя по которой можно было получить все сведения и произвести оплату — так мы и делали, — рассказала Наталья.

В этот раз Наталья получила неприятный сюрприз от МТС: СМС, в котором ей сообщили, что услуги связи по ее номеру приостановлены на основании постановления судебного исполнителя Первомайского района.

МТС может отключить мобильную связь за неоплаченное «письмо счастья»
СМС от оператора сотовой связи, МТС

— Мне даже не дали время позвонить и уточнить, что произошло — телефон сразу отключили от исходящих и входящих звонков.

В отделе принудительного исполнения Первомайского района минчанке сообщили, что за ней числится неуплаченный штраф за превышение скорости, которое зафиксировала камера. Сумма штрафа — около 16 рублей. Наталья поинтересовалась, почему судебный исполнитель не позвонил ей, а сразу решил действовать через оператора и требовать отключения абонента, на что ей сообщили, что «должников очень много, всем звонить нет времени».

В службе поддержки МТС Наталья поинтересовалась, насколько законны их действия.

— Мне ответили, что действовать таким образом они имеют право. Сотрудница МТС сообщила, что у них не регламентировано время, через которое надо блокировать номер после получения запроса судебного исполнителя. Объяснили, что если я хочу, чтобы мне поскорее включили номер, то должна уплатить штраф, сообщить об этом судебному исполнителю, тот передаст информацию в компанию, что долга нет, — и услуга мне будет подключена. Причем делать все надо быстро, так как их специалисты работают до 17.30.

Штраф Наталья уплатила и сообщила об этом в отдел принудительного исполнения. Телефон абоненту включили спустя почти два часа, при этом вычли абонентскую плату за то время, что телефон был отключен.

В СООО «МТС» TUT.BY сообщили, что в данной ситуации компанией исполняется постановление судебного исполнителя согласно статье 61 Закона Беларуси «Об исполнительном производстве».

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