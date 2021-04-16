МТС может отключить мобильную связь за неоплаченное «письмо счастья»

Из-за неоплаченного штрафа за превышение скорости минчанке Наталье отключил телефон оператор сотовой связи МТС: об этом компанию попросили судебные исполнители. На каком основании это сделали, тем более что задолженности на балансе телефона не было, разбирался TUT.BY .

— У меня два номера: А1 и МТС. От первого оператора всегда приходила СМС, мол, заведено исполнительное производство из-за неоплаченного штрафа и ссылка, перейдя по которой можно было получить все сведения и произвести оплату — так мы и делали, — рассказала Наталья.

В этот раз Наталья получила неприятный сюрприз от МТС: СМС, в котором ей сообщили, что услуги связи по ее номеру приостановлены на основании постановления судебного исполнителя Первомайского района.

— Мне даже не дали время позвонить и уточнить, что произошло — телефон сразу отключили от исходящих и входящих звонков.

В отделе принудительного исполнения Первомайского района минчанке сообщили, что за ней числится неуплаченный штраф за превышение скорости, которое зафиксировала камера. Сумма штрафа — около 16 рублей. Наталья поинтересовалась, почему судебный исполнитель не позвонил ей, а сразу решил действовать через оператора и требовать отключения абонента, на что ей сообщили, что «должников очень много, всем звонить нет времени».

В службе поддержки МТС Наталья поинтересовалась, насколько законны их действия.

— Мне ответили, что действовать таким образом они имеют право. Сотрудница МТС сообщила, что у них не регламентировано время, через которое надо блокировать номер после получения запроса судебного исполнителя. Объяснили, что если я хочу, чтобы мне поскорее включили номер, то должна уплатить штраф, сообщить об этом судебному исполнителю, тот передаст информацию в компанию, что долга нет, — и услуга мне будет подключена. Причем делать все надо быстро, так как их специалисты работают до 17.30.

Штраф Наталья уплатила и сообщила об этом в отдел принудительного исполнения. Телефон абоненту включили спустя почти два часа, при этом вычли абонентскую плату за то время, что телефон был отключен.

В СООО «МТС» TUT.BY сообщили, что в данной ситуации компанией исполняется постановление судебного исполнителя согласно статье 61 Закона Беларуси «Об исполнительном производстве».

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