H&M теперь позволяет бесплатно взять напрокат мужской костюм на 24 часа

Шведский ритейлер H&M запустил услугу по прокату мужских костюмов, пишет Business Insider. Теперь клиенты смогут бесплатно брать вещи на 24 часа. Бренд советует воспользоваться прокатом костюмов всем, кто хочет солидно выглядеть на собеседовании и произвести впечатление на работодателя.

Новый сервис H&M по прокату костюмов запустился в четверг в Великобритании. Компания планирует распространить услугу и на США.

В ассортименте темно-синие костюмы разных размеров ― от XS до XXL Представитель H&M подтвердил изданию, что клиентам не придется платить за аренду одежды, но костюм необходимо вернуть строго до истечения 24 часов.

I knew I wasn’t delusional. Here are the receipts. May everyone who’s looking for a job get that job and look good doing it! pic.twitter.com/s5AVZgkFNm

— Zu (@bookofzu) April 12, 2021