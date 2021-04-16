H&M теперь позволяет бесплатно взять напрокат мужской костюм на 24 часа

Шведский ритейлер H&M запустил услугу по прокату мужских костюмов, пишет Business Insider. Теперь клиенты смогут бесплатно брать вещи на 24 часа. Бренд советует воспользоваться прокатом костюмов всем, кто хочет солидно выглядеть на собеседовании и произвести впечатление на работодателя.

Новый сервис H&M по прокату костюмов запустился в четверг в Великобритании. Компания планирует распространить услугу и на США.

В ассортименте темно-синие костюмы разных размеров ― от XS до XXL Представитель H&M подтвердил изданию, что клиентам не придется платить за аренду одежды, но костюм необходимо вернуть строго до истечения 24 часов.

I knew I wasn’t delusional. Here are the receipts. May everyone who’s looking for a job get that job and look good doing it! pic.twitter.com/s5AVZgkFNm — Zu (@bookofzu) April 12, 2021

Пользователям также не придется платить за пятна и мелкие разрывы. Заплатить за костюм будет необходимо, только если клиент серьезно повредит одежду. Сдать костюм в магазин нужно в специальной предварительно купленной сумке, в которой одежда отправится в химчистку.

В компании уверены, что услуга пригодится всем, кого ждет важное собеседование. «Первое впечатление открывает двери. Идите на следующее собеседование в костюме, который можно взять в H&M напрокат бесплатно на 24 часа», ― отмечается на сайте ретейлера.

Также в H&M отметили, что новая услуга является частью ее программы устойчивого развития и сокращения вредного воздействия на окружающую среду. Учитывая, что клиенты будут брать костюмы напрокат, а не покупать их, компания сократит количество производимой, а впоследствии выброшенной на свалки одежды.

Ранее компания заявила о намерениях использовать при производстве одежды только переработанные и экологически чистые материалы. По планам, цель должна быть достигнута к 2030 году.

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