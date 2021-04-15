В Минске простились с Леонидом Борткевичем

В Минске простились с заслуженным артистом Беларуси, ранее солистом группы «Песняры» Леонидом Борткевичем. Церемония прощания проходила в Белгосфилармонии.

Зал Белгосфилармонии в 10 часов наполнила известная «Калыханка» «Песняров», но звучала она не для зрителей, а в знак прощания с Леонидом Борткевичем.

На церемонию пришли родные, друзья и коллеги известного «песняра», а также его поклонники, сообщает TUT.BY.

Одним из первых пришел проститься с Леонидом Борткевичем его коллега по ансамблю Андрей Еронин. Он признает, что потерял коллегу и друга, но Леонид Леонидович останется в музыке легендарных «Песняров».

— Буквально 4 дня назад мы созванивались, он сказал, что написал новую песню, говорит «Бери гитару, приезжай — будем делать новую композицию». Я даже не знаю, о чем она. Это было за день до того, как он попал в больницу, — говорит Андрей Еронин. — Он не мог без музыки, без выступлений, хоть ему было тяжело гастролировать.

Попрощаться с Леонидом Борткевичем пришел музыкант, экс-участник ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок.

Точно под «Купалiнку» проститься с музыкантом пришел и современный состав «Песняров».

— Мы принадлежали к разному поколению «Песняров». Но нам посчастливилось вместе работать, мы вместе отмечали 50-летие ансамбля вместе с ним. Когда он пел свои хиты в середине программы в юбилей, люди воспринимали его как живую легенду ансамбля. Он и есть человек-легенда. Он сделал узнаваемым белорусский язык на постсоветском пространстве. Его вклад как музыканта велик, — делится художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев.

На прощание с Леонидом Борткевичем также прибыли официальные делегации, заместитель министра культуры Ирина Дрига доставила венок от Министерства культуры. Также принесли венок представители Союза писателей Беларуси.

В завершение церемонии прощания с последним словом к музыканту обратились его родные и близкие.

— Он родился для сцены, и со сцены мы его провожаем. Знаю, что ты в раю и смотришь на нас. Мы тебя любим и скучаем, — сказал сын Ричард Борткевич.

— Тебя там ждут твои друзья. Там собирается настоящий коллектив — это золотой состав. Вы будете петь вместе с ангелами, и твой голос будет звучать, как всегда, ярко. Это самый красивый тембр в нашем коллективе, настоящий голос настоящих «Песняров», — простился со своим другом известный артист и один из участников ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич.

— Было много сделано, было много планов. И вдруг не стало человека, который умел направить в нужное русло творческие моменты жизни. Я никогда не переставал удивляться тому, насколько его голос завораживает людей. Голос Леонида Леонидовича будет и дальше звучать. Но его как человека нам будет не хватать, — эмоционально высказался один из участников «Песняров» Вадим Косенко.

Соболезнования выразила представитель Министерства культуры Ирина Дрига. Она также отметила, что творчество и наследие «Песняров» останутся, а их голоса продолжат звучать.

— Он мог стать хорошим архитектором, но судьба распорядился иначе и он посвятил музыке. Он вошел в историю, — отметил известный белорусский композитор Эдуард Ханок.

Артист, экс-солист «Песняров» Анатолий Кашепаров не смог прилететь из США, но передал соболезнования родным и прощальный венок.

Сотни человек проводили известного музыканта в последний путь аплодисментами.

Известный белорусский музыкант Леонид Борткевич умер 13 апреля на 72-м году жизни. Причиной смерти стал сахарный диабет, сообщал солист группы «Песняры под руководством Леонида Борткевича» Вадим Косенко. Похоронят музыканта на Московском кладбище.

Леонид Борткевич родился в 1949 году в Минске. С детства занимался музыкой: пел в хоре, окончил музыкальную школу по классу трубы.

В 1970-м стал солистом ансамбля «Песняры» и был одной из звезд этого ансамбля на пике его существования. Среди песен, которые исполнял Борткевич, — «Вероника», «Александрына», «Березовый сок», «Белоруссия» и другие.

В 1980 году оставил ансамбль ради учебы. А в 1989-м вместе с женой, знаменитой гимнасткой Ольгой Корбут, переехал в США.

Вернувшись на родину в 2000-м, присоединился к «Песнярам» Владимира Мулявина. А после его смерти создал коллектив «Песняры» под своим управлением.

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