Китайские археологи, проводя раскопки в провинции Шэньси, обнаружили около 80 бронзовых зеркал. Они были найдены на территории крупного некрополя. Возраст артефактов оценили в 2000 лет, сообщает Mir24.tv со ссылкой на Xinhua.

Некрополь насчитывает свыше 400 гробниц и относится к династии Западная Хань (202 год до н.э. – 25 год н.э.). Ранее ученые уже находили там коллекции бронзовых изделий и керамики.

Бронзовые зеркала диаметром от 8 до 22 сантиметров, по мнению экспертов, изготовили между поздним периодом Воюющих государств (475-221 годы до н.э.) и закатом династии Западная Хань. Они прекрасно сохранились – так, в одном из них удалось увидеть четкое отражение.

Большинство зеркал располагались у изголовья людей, захороненных в некрополе. Они сопровождались надписями, говорящими о надежде на лучшую жизнь. Зеркала встречались как в женских, так и в мужских могилах. Ученые предположили, что эти артефакты являлись частью погребального ритуала и помогали душе усопшего найти дорогу в иной мир.

Древние гробницы, как полагают исследователи, принадлежали представителям высшего класса. Примерно в четырех километрах от некрополя, согласно историческим записям, располагались элитные резиденции, устроенные по приказу основателя династии Хань Лю Бана (206 г. до н.э.-220 г. н.э.). Он считал, что, если аристократы станут жить в одном месте, их будет проще контролировать. Кроме того, жители резиденций занимались строительством и обслуживанием императорского мавзолея.

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