Работающая над изменениями в Основной закон Беларуси Конституционная комиссия предлагает лишить права голоса совершеннолетних белорусов в возрасте до 20 лет и старше 70 лет.

В Беларуси сегодня разрешено голосовать с 18 лет. Нет ограничений и для пожилых людей.

В эфире канала СТВ в качестве аргумента в пользу того, что правом голоса будут наделены граждане в возрасте от 20 до 70 лет, выдвигается то, что после 20 лет «молодые люди уже успеют сформироваться как личность и будут способны реально оценивать ситуацию».

Про людей, которые моложе 70 лет, глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич заметил, что «при принятии важного решения они еще проявляют активность в общественно-политической жизни страны». Также, считает Миклашевич, на их выбор никак не может повлиять состояние здоровья.

Еще одно предложение – кандидатуры в президенты должны выдвигаться политическими партиями, а не от трудовых коллективов.

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