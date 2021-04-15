Украинские производители автобусов против дотированного белорусского автопрома

Президент одного из крупнейших в Украине производителей автобусов корпорации «Эталон» Владимир Бутко на пресс-конференции в УНИАН заявил, что украинские производители автобусов и троллейбусов находятся в неравных условиях с дотированными белорусскими конкурентами при участии в тендерах на поставку автотехники в украинские города, и это требует большого внимания государства.

«Хочется спросить у работников наших государственных учреждений – почему на сегодняшний день законодательство так прописано, что у нас созданы неравные условия? Мы же не просим для нас каких-то особых льгот. Мы хотели бы, чтобы нам давались такие же возможности, как белорусским экспортерам», – отметил Бутко.

Сейчас требования по закупке автобусов и троллейбусов в тендерах, организованных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), прописаны так, что украинские автопроизводители не могут конкурировать с белорусскими, в том числе с компанией МАЗ.

Директор Торгового дома «Эталон Авто» Вадим Шкарупин подчеркнул, что такая ситуация приводит практически к монополизации украинского рынка белорусским автопромом.

«В 2020 году был закуплен 271 автобус. В этом количестве 249 – это Беларусь. Только Киев закупил 200… Троллейбусы – почти 300, половина из них – Беларусь, или же те машины, которые произведены на базе белорусских комплектов», – сказал он.

Шкарупин отметил, что из-за такой ситуации, когда не закупаются украинские автобусы и троллейбусы, государство теряет почти 300 млн грн только на налоге на добавленную стоимость (НДС).

Вице-президент ассоциации «Укравтопром» Юхим Хазан сообщил, что в этом году государство и местные органы власти вообще не закупали украинские автобусы большого и особо большого класса.

При этом он отметил, что Украина имеет достаточно сильные производственные мощности для обеспечения в полном объеме своих потребностей во всех классах автобусов.

“Народная Воля” ранее уже сообщала, что мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городская власть Львова отказывается от закупки белорусских автобусов компании МАЗ, которая победила в тендере Европейского инвестиционного банка, и просит банк провести повторный тендер на закупку автобусов.

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