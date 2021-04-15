Ученые назвали одно из немногих общественных мест, которое можно посещать в период пандемии нового коронавируса с наименьшим риском заразиться COVID-19. Это бассейны.

Даже в условиях пандемии коронавируса, они могут быть безопасны, пишет Newsbel.by со ссылкой на Express.

Вирусологи Имперского колледжа Лондона (Великобритания) изучали влияние хлорированной воды на вирус COVID-19. Их вердикт таков: «хлорированная вода в бассейне помогает инактивировать вирус, вызывающий COVID-19».

Проводились эксперименты так: ученые добавляли коронавирус в воду из бассейна, а потом смотрели, выживет ли он. Профессор Венди Барклай утверждает, что вирус не выживает, если в воду бассейна было добавлено нужное количество хлора. Если на 1 литр воды добавлено 1,5 мг свободного хлора с определенными показателями рН, то за тридцать секунд инфекционность COVID-19 снижается более чем в тысячу раз. Специалисты отмечают, что при условии, что за бассейном ухаживают правильно, хлорированная вода защищает от заражения коронасирусом.

Поделиться ссылкой: