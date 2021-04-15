Три футболки с автографами Месси стоят 50 тысяч доз вакцины Sinovac

В Уругвае и Аргентине растет количество заболевших, а вакцина достанется только спортсменам.

Из-за коронавируса Кубок Америки-2020 был перенесен на год, пишет “Tribuna”. Турнир пройдет в Колумбии и Аргентине с 13 июня по 10 июля. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) уже получила 50 тысяч доз вакцины Sinovac –все дозы пойдут на вакцинирование футболистов, чтобы Кубок Америки точно состоялся.

В ускорении процесса получения вакцины помог Лионель Месси. Официальный представитель КОНМЕБОЛ Гонсало Беллосо в твиттере рассказал, что аргентинец передал руководству китайского производителя три футболки с автографами.

Сделка прошла при посредничестве президента Уругвая Луиса Альберто Локалле.

В Уругвае уже возмущены: в стране сейчас наибольший прирост числа больных – 759 заразившихся на миллион человек (2659 заболевших за 14 апреля).

«Президент мог бы продемонстрировать такое же сотрудничество в адрес не только КОМНЕБОЛ, но и Канелонес», – говорит мэр уругвайского города Канелонес Яманду Орси. На данный момент там живет 32 тысячи людей, из них всего 12,4% вакцинированы – поставки из Китая хватило бы на всех.

В Аргентине тоже возмущены. С начала апреля в стране резкий скачок заражений: за 14 апреля 25 тысяч заболевших. При этом в стране распространился штамм P1: по данным Reuters, бразильская версия вируса заразнее исходного типа коронавируса и устойчивее к антителам.

Темпы роста заболеваемости в Аргентине выше, чем в Бразилии, откуда пришел новый штамм: 555 новых случаев на миллион. С 4 апреля в Аргентину не поступают новые дозы вакцины, власти планируют вводить жесткий локдаун – но КОНМЕБОЛ выделит часть вакцин футболистам из 26 аргентинских клубов: «Мы хотим, чтобы всем футболистам сделали прививки перед Кубком Америки, чтобы любого из них можно было вызвать на игру», – объясняет Беллосо.

Правительство Аргентины пока не одобрило Sinovac, но в федерации заявили, что ведут переговоры, чтобы добиться исключения для футболистов.

На это представитель левой партии Frente de Izquierda Мириам Брегман заявляет: «Кубок Америки – не приоритет для страны, учитывая серьезную ситуацию, в которой находится регион. Еще хуже тот факт, что футболисты могут получить эти вакцины в частном порядке».

Представители партии настаивают, что получение футболистами исключительного приоритета на вакцинирование лишает действительно находящихся в группе риска граждан возможности получить защиту своего здоровья.

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