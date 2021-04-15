По итогам прошлого года выручка совместной компании «БЕЛАЗ-холдинга» и Президентского спортивного клуба сократилась примерно в три раза, а чистая прибыль – более чем в 15 раз.

Согласно отчетности эксклюзивного поставщика жодинской техники российским покупателям, в прошлом году по сравнению с 2019 годом торговый дом потерял около 29 млрд российских рублей в выручке и 1,5 млрд российских рублей в чистой прибыли. По средневзвешенному курсу российского рубля к доллару в 2020 году (1 доллар =72,1464 российского рубля) – это свыше 400 млн долларов в продажах и примерно 28 млн долларов в чистой прибыли.

В итоге выручка ТД «БЕЛАЗ» в прошлом году сократилась почти до 13 млрд российских рублей. С этим показателем дистрибутор автотехники уже не является самой крупной компанией с белорусским капиталом в России, которой он был на протяжении почти всех 2010-х годов.

Белорусские компании в России только начали публиковать свои отчеты за 2020 год, но, как выяснило “Завтра твоей страны”, ТД «БЕЛАЗ» уже обошел поставщик «мазов» на российский рынок «МАЗ-Рус».

Существенные потери в прошлом году понесла и одна из дочек «БЕЛАЗ-холдинга», которая занимается сервисным обслуживанием.

Выручка компании «Центр технической поддержки «КМА-БЕЛАЗ», зарегистрированной в Губкине в Белгородской области, сократилась на 317 млн российской рублей (примерно до 900 млн), а чистая прибыль — на 26 млн российских рублей (до 13 млн).

Из российских резидентов, представляющих интересы предприятий госсектора Беларуси, кроме ТД «БЕЛАЗ» серьезно просели по выручке Белорусская сахарная компания (минус 1,8 млрд российских рублей) и питерский ТД «БМЗ» (минус 735 млн).

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