Стать совладельцем клуба «Крумкачы» теперь может каждый

«Крумкачы» так любят преподносить сюрпризы своим болельщикам, что уже стало традицией их креативное представление сезонных абонементных программ. Это и стильный дизайн, и экологичные деревянные карты, и культовые абики-брелоки. Но в 2021-м клубу снова удалось взорвать инфопространство – 6 апреля представлены «карты владельца НФК «Крумкачы», которые выводят команду на новый уровень взаимодействия с болельщиками.

Спортивный сайт Tribuna.com разбирался как работает новая “игрушка” по управлению футбольным клубом.

«Ничего не понял, но очень интересно».

Анонсировано в буквальном смысле управление клубом: ротации в составе, подписание контракта со спонсорами, а также влияние на трансферную политику. Звучит амбициозно, но конкретики по данной механике пока очень мало.

Представлена инновационная платформа «Sportexclub»

Sportexclub – новая инновационная платформа, которую анонсировал Виталий Кутузов – легенда футбольной Беларуси, поигравший в «Милане», «Спортинге» (там познакомился с Криштиану Роналду), «Сампдории» и других итальянских клубах. Виталий точно видел успехи и провалы клубного менеджмента: «Даже клубы с именем и большой аудиторией в один момент постигает крах. Так однажды и пришла идея, что надо сделать все, чтобы этого избежать. Футбол — сфера развлечений, поэтому без людей, без болельщиков идти здесь вперед невозможно. Наша платформа поможет болельщику быть частью любимого клуба даже на расстоянии».

Последние несколько лет уже менеджер работает над собственным брендом «VK1 Global Sports» – помогает молодым талантливым игрокам, в том числе и из Беларуси, стать еще лучше. Один из подопечных Кутузова – Василий Совпель, который сейчас выступает за «Энергетик-БГУ».

Как признался сам функционер, реализация данной идеи стала возможно благодаря помощи итальянского миллиардера Маурицио Миана. Он готов вкладывать деньги в подобные инициативы, что в последующем, может стать прототипом какого-нибудь итальянского клуба: «Крумкачы обладают определенной харизмой, в них есть белорусская нотка, и они заслуживают взять на себя такую ответственность — быть первым в чем-то новом», – заявил Виталий на встрече с болельщиками, которую клуб организовал за неделю до старта чемпионата.

Первая 1000 владельцев попадёт в бета-тест платформы

На сайте компании указано, что первая тысяча покупателей карты владельца получит абонемент на посещение всех домашних матчей «Крумкачоў», а также протестировать ту саму. платформу, позволяющую влиять на дела в клубе. Остальные желающие смогут присоединиться по окончании бета-тестирования либо уже после его начала. Точной информации о физическом приобретении абонемента и билета на отдельно взятый матч также отсутствует.

Итак, чтобы начать – необходимо приобрести карту владельца с определенным статусом, от которого будет зависеть набор доступных функций.

Плюшки для покупателей пакета «Игрок» за 13 BYN:

посещение домашних матчей команды;

уникальный медиаконтент и трансляции всех матчей;

Участие в выборе: генерального директора, главного тренера, тренерского штаба, состава администрации клуба, дизайна игровой формы;

Участие в коалициях.

Пакет «Тренер» за 65 BYN добавит к предыдущему:

Абонемент на все домашние матчи;

Участие в выборе: тактической схемы на игру, заявки игроков на матч, стартового состава;

Оценка игроков;

Создание коалиции;

Возможность напрямую общаться с клубом и экспертами.

Пакет «Директор» за 195 BYN добавит к предыдущим:

Участие в выборе: покупки и продажи футболистов, суммы контрактов игроков и работников, суммы премиальных, предложений от партнеров;

Определение бюджета;

Участие во всех голосованиях.

Пакет «Совладелец» аж за 1300 BYN добавит к предыдущим:

Дружеский ужин с клубом;

Особые мероприятия клуба;

Ежемесячные совещания совладельцев;

Тренировка с командой;

Поездка на один выездной матч;

Виталий Кутузов рассказывает, что болельщики могут дать тренеру полный карт-бланш или наоборот, бойкотировать его решения:

– Если им что-то не понравится, они будут выбирать сами. И тренер должен будет общаться с определенной группой, у которой есть соответствующий статус, предоставлять информацию, на основе которой будут приниматься решения. Должен родиться симбиоз — тренер и болельщики должны чувствовать друг друга», — пояснил Кутузов.

Главный тренер Олег Дулуб заявил, что позитивно относится к тому, что болельщики смогут на что-то влиять:

– Идея платформы в том, чтобы болельщик был как можно ближе к клубу. Без них все наши усилия бесполезны. Есть такое понятие, как мудрость толпы. Тренер может опрашивать, интересоваться мнением людей, которые не особо непричастны к его сфере деятельности. По статистике, правильность решения, принятого на основе таких мнений составляет 97%. Мы такую практику применяли еще в 2015 году, когда после тренировок разговаривали с докторами, администраторами, учредителями, интересовались, кто что заметил. Потом вырисовывалась картина, очень близкая к оптимальной. Футболисты пока молчат, наверное, еще не поняли, что их ждет.

Механика управления через «акции»

Еще задолго до старта сезона в первой лиге клуб заявил, что ООО «НФК Крумкачы» станет открытым акционерным обществом. Это значит, что каждый болельщик получит возможность приобрести акции компании. Но в данный момент продаются не ценные бумаги или инструмент денежного рынка, а именно те самые «голоса», используя которые можно будет принимать участие в голосованиях по вопросам управления клубом на платформе.

Сейчас за каждым статусом карты владельца, которая доступна во всех странах мира всем физическим лицам (с учетом особенностей каждой из юрисдикций), будет закреплено определенное количество этих самых «фальш-акций». Курс твердый – 1 к 13 BYN, даже у самого дорогого и многообещающего уровня «Совладелец» не предусмотрены скидки за дорогостоящую транзакцию.

Для того, чтобы купить карту владельца – необходимо ввести имя, фамилию, номер телефона и электронную почту и ознакомиться с публичным договором билетного оператора bezkassira.by и правилами оказания услуг:

После покупки пользователь получает SMS от оператора мобильной связи и письмо на указанный адрес электронной почты с логином и паролем от личного кабинета на платформе. После регистрации «виртуальные акции» будут начислены пользователю автоматически. Вот как это выглядит в действительности:

Если вы захотите добавить немного «акций», то можно либо докупить необходимое количество карт другого статуса или, если вы имеете статус «Тренер» и выше, сможете принимать «виртуальные акции» от других пользователей, равно как и сами перечислять «виртуальные акции» на иные аккаунты.

Старт бета-тестирования запланирован на 15 апреля. Но пока остается неизвестна сила одного голоса отдельно взятого болельщика. Возможно, если предложенная конверсия и получаемый контент устроит болельщиков, мы увидим действительно работающую монетизацию в сложившейся белорусской действительности.

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