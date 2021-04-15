США выведут войска из Афганистана

Глава Белого дома заявил, что “увеличение и бесконечные американские вооруженные силы не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство”, сообщает ТАСС.

«Пора положить конец самой продолжительной войне Америки. Пора американским войскам вернуться домой», — сказал он во время своего видеообращения.

По словам американского президента, вывод войск начнется 1 мая, в полной координации с союзниками по НАТО и партнерами по операции. Байден предупредил, что если талибы попытаются атаковать во время вывода войск, «мы будем защищать себя и наших партнеров всеми доступными средствами».

«Десять лет назад мы свершили правосудие над бен Ладеном, и с тех пор находились в Афганистане в течение 10 лет. Причины, почему мы остаемся в Афганистане, становятся все более непонятными», — считает президент США.

Напомним, что 11 сентября 2001 года в США была совершена крупнейшая в мировой истории серия террористических актов, в результате которой погибли почти 3 тыс. человек, свыше 6 тыс. получили ранения. По итогам проведенного расследования ФБР посчитало, что доказательства причастности “Аль-Каиды” к терактам являются неоспоримыми. В октябре 2001 года началась операция США и Великобритании в Афганистане, целью которой стало уничтожение баз этой террористической организации, поиск ее главарей Усамы бен Ладена и Халида Шейха Мохаммеда.

Войска планируют вывести до 11 сентября — к 20-й годовщине терактов 2001 года.

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