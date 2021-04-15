Правозащитницу Татьяну Гацуру-Яворскую отпустили из СИЗО

Татьяна освобождена после 10 дней заключения. Об этом сообщает «Еврорадио».

Как рассказала Татьяна «Еврорадио», обвинение ей не предъявляли. В документе на освобождение написано, что «отпала необходимость содержания под стражей».

Активистка «Звена», директора Международного кинофестиваля WATCH DOCS Belarus Татьяна Гацура-Яворская была одной из организаторов выставки «Машина дышит, а я — нет», посвященной белорусским врачам, борющимся с коронавирусом и политизацией системы здравоохранения.

Выставка открылась 30 марта и должна была завершиться 17 апреля, однако 1 апреля представители санстанции и МЧС заявили о нарушениях и предписали закрыть помещение до их устранения.

В ночь на 6 апреля организаторы проекта сообщили в соцсетях, что вынуждены его прекратить. 6 апреля в офисе и дома у Гацуры-Яворской прошел обыск. По словам Владимира Яворского, мужа Татьяны, в постановлении на обыск была указана ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

После обыска Гацуру-Яворскую, а также активисток «Звена», в том числе Наталью Тренину и Юлию Семенченко, доставили в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске. Всем была предъявлена статья 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

8 апреля прошли административные суды над всеми задержанными активистками «Звена» — одну наказали штрафом и отпустили, еще трое получили по семь суток. Всех признали виновными в неподчинении сотруднику правоохранительных органов.

«Татьяне тоже дали штраф в размере 50 базовых. Мы ждали возле изолятора, что ее отпустят, но в итоге адвокат сказала, что Татьяна задержана [как подозреваемая] по уголовному делу», — рассказал Владимир Яворский.

В среду вечером стало известно, что мужа Татьяны – Владимира Яворского депортируют из Беларуси.

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