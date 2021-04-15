Мадонну стало все сложнее узнавать на фотографиях. Поклонники заподозрили, что певица прошла целый курс пластических операций, из-за чего ее лицо сильно изменилось. Также певица начала баловаться с фильтрами в Instagram, что не скрылось от глаз внимательных хейтеров. Но недавний пост просто взорвал сеть, пишет Sutnik.by.

Мадонна опубликовала новую серию снимков, которые привлекли внимание поклонников. Больше всего комментариев заслужило лицо 62-летней артистки.

“Из-за фотошопа я не вижу черты ее лица”; “Это реально фотошоп? Или она перекроила лицо?”; “И ей 60+? Максимум 40!”; “Скоро вообще перестану ее узнавать”, – прокомментировали подписчики.

Поделиться ссылкой: