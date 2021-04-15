Мужа задержанной Татьяны Гацура-Яворской – Владимира Яворского депортируют из Беларуси на 10 лет. Он должен покинуть Беларусь в течение трех дней, сообщает Белсат.

Факт длительного проживания Владимира в Беларуси игнорируется судом, равно как и непричастность мужа к действиям Татьяны Гацура-Яворской.

Также сегодня истекает десять дней с момента задержания Татьяны – ей должны предъявить обвинения или отпустить. Основателя общественного объединения «Звено» и одну из организаторов выставки «Машина дышит, а я – нет» задержали 6 апреля. Ранее сообщалось, что ее подозревают в «финансировании беспорядков».

Правозащитники признали Татьяну политзаключенной, а Европейская киноакадемия и более 50 киноорганизаций призвали освободить Татьяну Гацура-Яворскую.

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