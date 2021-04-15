Генпрокуратура уже «сшила» более 3000 дел по акциям протеста

В рамках республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, заместитель генпрокурора Геннадий Дыско рассказал СМИ, какие дела власти заводят против протестующих.

“Правоохранительная система страны в прошлом году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности.

За истекший период зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста.

Из них выявлено свыше 750 фактов осквернения сооружений и порчи имущества, около 600 оскорблений представителей власти, более 300 случаев насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников милиции“, – заявил сегодня заместитель генпрокурора Геннадий Дыско.

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