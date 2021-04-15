Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Владимир Колтович рассказал 15 апреля на совместной пресс-конференции с Нацбанком, что в Беларуси регулируются цены на 55% всех товаров.

По словам Владимира Колтовича, это временная мера, введенная не от хорошей жизни, как «осознанная необходимость».

В тоже время, даже в постановлении, которое ввело регулирование цен, есть возможность их всё-таки повышать.

«В 100-м постановлении есть этот клапан, который позволяет сбросить давление — это такая золотая середина», — уточнил министр.

Именно благодаря этому «клапану» в Беларуси в ближайшее время разрешили подорожать растительному маслу на 15%.

В то же время, по словам Владимира Колтовича, в марте цены на социально значимые товары снизились на 0,1%. Именно с 1 марта постановление под номером 100 вступило в силу.

Цены пока растут быстрее планов

Напомним, что в пресс-службе главного банка Беларуси сообщили, что в марте относительно февраля 2021 года потребительские цены выросли на 0,7%. А значит годовая инфляция составила 8,5%. На социально значимые товары цены выросли в годовом выражении на 7,1%.

Если проследить по месяцам 2021 года, то инфляция по сравнению с февралем замедлилась. Но все равно выше, чем в январе.

В феврале годовая инфляции составила 8,7%, в январе текущего года – 7,7%.

Напомним, что Александр Лукашенко в декабре 2020 года подписал указ №480, согласно которому инфляция в Беларуси в 2021 году не должна превысить 5%.

Позднее, однако, правительство Беларуси засекретило свое постановление, в котором содержатся прогнозные показатели на текущий год.

А уже в апреле Нацбанк сообщил, что инфляция по итогам года точно будет выше 5%, и даже 7%.

Каллаур рассказал о мечте

В свою очередь, глава Нацбанка Павел Каллаур заметил, что не собирается уходить в отставку, пока в Беларуси инфляция не вернётся в прогнозируемые 5-процентные пределы.

«Одну мысль хочу донести. Мы рассматриваем актуальные вопросы ценовой и финансовой стабильности. Эта стабильность — общественное благо. Задача и профессиональный долг Нацбанка — прилагать усилия эти блага обеспечивать. Мы должны вернуться к среднесрочной цели — инфляция 5%. Я считаю своим профессиональным и гражданским долгом обеспечить защиту этих целей», — рассказал глава Нацбанка.

А потом рассказал об условиях своей работы: «Мы работаем в уникальных условиях, которых не было и надеюсь больше не будет».

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