Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил по итогам переговоров с Александром Лукашенко, что надеется на участие белорусских компаний в восстановительных работах в Карабахе.

Азербайджанский лидер сообщил, что обсудил с Лукашенко вопросы, связанные с будущим участием белорусских компаний в восстановлении территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку, в том числе в области градостроительства, создания инфраструктуры, развития сельского хозяйства.

«Я <…> сказал, что мы будем привлекать к работам по восстановлению территорий только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой для Азербайджана. Уже компании из трех дружественных стран (Турции, Италии и Великобритании – прим. ТАСС) работают в проектах по восстановлению Карабаха. Надеемся, что четвертой страной будет Беларусь. Мы уже договорились о визитах членов азербайджанского правительства в Беларусь для того, чтобы продолжить консультации в этой сфере», — сказал Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров, которое было показано гостелеканалом AzTV.

Азербайджанский лидер сообщил, что детально обсудил с Лукашенко вопросы, связанные с будущим участием белорусских компаний в восстановлении территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку, в том числе в области градостроительства, создания инфраструктуры, развития сельского хозяйства.

«Я информировал Александра Григорьевича о том, что Карабах объявлен зоной зеленой энергии, и первый пилотный проект «Умное село» практически готов уже к реализации. И с учетом опыта Беларуси в этой сфере нам, конечно, очень было бы интересно работать в этом направлении», — цитирует его ТАСС. Кроме того, по словам Алиева, были рассмотрены вопросы, связанные с участием белорусских компаний в создании альтернативных источников энергии.

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