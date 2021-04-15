Алевтину Корчик осудили за оскорбление Ермошиной

Алевтину Корчик осудили на два года «домашней химии» за то, что девушка в районном чате назвала Лидию Ермошину словом, обозначающим «распутную женщину».

Алевтина Корчик. Фото: Владимир Гридин, “Народная Воля”

Напомним, Гособвинитель Евгений Серяков, оглашая обвинение, заявил, что Алевтина Корчик, имея умысел на публичное оскорбление представителя власти, председателя ЦИК, которая находится под особой охраной государства, в октябре 2020 года оставила в районном чате сообщение, которое представляет Лидию Ермошину в унизительном положении перед другими пользователями.

Девушке были предъявлены обвинения по ст. 369 УК (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, максимально возможное наказание — ограничение свободы на срок до трех лет).

В МВД поясняли, что Алевтина свой поступок объяснила тем, что считает председателя ЦИК виновной в неправильном подсчете голосов во время выборов. Однако в суде Алевтина заявила, что вину не признает. Говорит, что когда писала сообщение, не имела ввиду никого конкретного, не хотела никого оскорбить.

Лидия Ермошина в суд не явилась.

Судья Лидия Телица посчитала вину Корчик доказанной и вынесла приговор – два года «домашней химии».

Фото: Владимир Гридин, фотокорреспондент газеты “Народная Воля”.

Поделиться ссылкой: