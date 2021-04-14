В мире число страдающих диабетом людей за последние 40 лет выросло в четыре раза. Большая часть находящихся в тяжелом состоянии в больнице COVID-пациентов страдают диабетом. Об том заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

“Необходимость принятия срочных мер по борьбе с диабетом очевидна как никогда. Число людей с диабетом увеличилось в четыре раза за последние 40 лет. Это единственное серьезное неинфекционное заболевание, при котором риск преждевременной смерти возрастает, а не снижается. И большая часть людей, которые находятся в тяжелом состоянии в больнице с COVID-19, страдают диабетом”, – сказал Гебрейесус.

Он добавил, что следует принять меры для того, чтобы расширить доступ населения к ранней диагностике заболевания, а также к лекарствам. Особенно остро нехватка медпрепаратов ощущается у жителей стран с низким и средним уровнем доходов. По словам главы всемирной организации, там многие диабетики едва могут позволить себе глюкометры и тест-полоски.

В среду, 14 апреля, в честь 100-летия со дня открытия инсулина, ВОЗ готовится представить глобальный договор по борьбе с диабетом. Он должен содействовать “повышению доступности необходимых для спасения жизней лекарств при диабете, а также его предотвращению и диагностике”.

Поделиться ссылкой: