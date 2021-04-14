В Минске маршрутка столкнулась с МАЗом

Авария с участием маршрутного такси произошла в среду около половины девятого утра на Партизанском проспекте в Минске, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, при перестроении водитель грузовика столкнулся с попутным пассажирским микроавтобусом “Мерседес”.
В результате ДТП два пассажира маршрутки (девушка 2000 года рождения и женщина 1974 года рождения) получили травмы, их доставили в больницу.
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