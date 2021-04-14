В Кении нашли самые древние останки предков людей

У берегов озера Туркана в Кении обнаружили самые древние останки представителей человеческого рода. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications 13 апреля.

Отмечается, что в этом же месте полвека назад нашли один из самых древних черепов Homo erectus, пишет Korrespondent.net.

“Мы определили, где именно у берегов озера Туркана почти полвека назад нашли фрагмент черепа KNM-ER 2598, и провели в этом месте повторные раскопки, в результате чего нашли костяшки пальцев и часть костей таза. Не можем сказать точно, принадлежали ли они тому же индивиду, что и часть черепа, однако их устройство однозначно говорит, что их обладатель был крайне древним Homo erectus”, – подчеркнули ученые.

Первые безусловные предки человека, прямоходящие люди (Homo erectus), появились в Восточной Африке примерно два миллиона лет назад. Они считаются изобретателями первых сложных орудий труда и первооткрывателями огня.

Homo erectus первыми покинули Африку и расселились практически по всему Старому Свету.

Возраст самых древних останков древних людей, найденных в Кении, составляет 1,8 миллиона лет. Однако точно датировать эти кости сложно, поскольку нет точных данных о месте их обнаружения.

Антропологам под руководством куратора Американского музея естественной истории Эшли Хэммонд удалось разрешить спор вокруг одной из подобных окаменелостей – фрагмента черепа KNM-ER 2598, который нашли в месте под названием Кооби-Фора в 1970 году.

Хэммонд и ее коллеги искали точное место находки по данным аэрофотосъемки, которую провели в середине 1970 годов. Сопоставив снимки с данными Google Maps, они идентифицировали место, где был найден череп, и повторно изучили его.

Изотопный состав слоев на местности подтвердил, что возраст KNM-ER 2598 действительно превышает 1,86 миллиона лет. Это делает череп одним из самых древних свидетельств существования Homo erectus в Африке и на всей Земле.

Помимо этого, антропологи обнаружили несколько других древнейших костей первых представителей людей, в том числе несколько других фрагментов черепа, костяшки пальцев ноги и осколок тазовой кости.

Подчеркивается, что находки в большой мере проясняют историю эволюции наших предков и однозначно указывают на Восточную Африку, как на регион с первыми Homo erectus на Земле.

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