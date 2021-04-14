По оценке Вашингтона, Россия сосредоточила 15 000 – 25 000 военнослужащих в аннексированном Крыму и поблизости от границы Украины.

“По информации из имеющихся источников, еще никогда с 2014 года Россия не размещала на украинской границе столько солдат, как сейчас”, – заявила в среду, 14 апреля, американская дипломатка Кортни Остриен на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Чтобы снять напряженность, Россия должна пригласить в эти регионы иностранных представителей, предложила Остриен. По словам временной поверенной в делах США при ОБСЕ, Москва должна внести ясность в передвижения своих войск. Такое объяснение, как проведение учений, она не считает убедительным.

В последние недели поступают многочисленные сообщения о продолжающемся стягивании российских войск к украинской границе. Киев обвинил Москву в размещении на украинской границе и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”.

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