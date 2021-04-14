Росстат опубликовал предварительные итоги 2020 года. Согласно данным ведомства, в России в указанный период 17,8 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума. То есть, 12,1% населения всей страны получают меньше 11 653 рублей (153,47 долларов, или 128,13 евро) в месяц.

«Предварительная оценка за 2020 год показывает, что число малоимущих составило 17,8 млн человек или 12,1% от всего населения страны. Это на 0,2 п.п. или на 300 тыс. человек меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год», — указывает Росстат на позитивные изменения в количестве российских бедняков.

В России используется концепция абсолютной бедности, то есть официально бедными считаются граждане, имеющие доходы ниже установленного прожиточного минимума. Во 2-м квартале 2020 года он составил 11 468 рублей на душу населения.

Кроме абсолютной бедности, которую измеряют статистическими методами, существует бедность субъективная — это когда человек сам оценивает свое финансовое положение.

Как правило, субъективное восприятие сильно расходится с официальными цифрами. Так, Росстат во 2-м квартале 2020 года записал в бедные 13,5% населения, а согласно опросу Фонда общественного мнения, бедными себя считают 33% россиян.

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