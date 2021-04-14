Приговор брестским блогерам: по 3 года в колонии общего режима

В Могилеве вынесли приговор брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову. Судья суда Октябрьского района Ольга Кравченко признала их виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти. Петрухина также признали виновным в оскорблении судьи. Петрухина и Кабанова приговорили к 3 годам колонии общего режима, сообщает TUT.BY.

Самих блогеров в суд так и не допустили: их удалили из зала суда еще в начале процесса, все ходатайства об участии обвиняемых в процессе судья Кравченко отклонила.

Гособвинитель просила суд назначить Кабанову и Петрухину по 3 года в колонии общего режима. Петрухина — еще и обязать выплатить штраф по приговору суда Бреста в 360 базовых (10 440 руб.).

Иск омоновца Виталия Автушенко к подсудимым в сумме 1 500 рублей постановлено удовлетворить в полном объеме.

Мы рассказывали позицию обвинения, которая сводится к тому, что следствие и прокуратура считают, что массовые протесты по всей Беларуси в 2020 году начались в том числе и из-за Петрухина и Кабанова, которые действовали в связке с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Павлом Северинцем.

Защита фигурантов дела назвала все обвинения домыслами, приведенные гособвинителем факты — вырванными из контекста и не относящимися к Петрухину и Кабанову и настаивала на прекращении уголовного преследования.

Напомним, 49-летнего брестского блогера YouTube-канала «Народный репортер» Сергея Петрухина задержали в деревне под Пуховичами 16 июня. Его обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, в оскорблении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей и в оскорблении судьи. В этом же обвиняют его коллегу Александра Кабанова. Кабанов пропал 15 июня 2020 года, когда пошел по вызову в поликлинику для контроля по отбытию карантина. Блогер получил 15 суток, пропал из изолятора и наконец нашелся в Минске на Володарке. Теперь их судят в Могилеве.

Суд по делу блогеров из Бреста начался 11 февраля. В суд журналистов негосударственных СМИ не пустили. А Петрухина с Кабановым судья в итоге удалила из зала суда. Так что далее на процесс их не доставляли.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые разместили на YouTube-канале «Народный репортер» фотографию омоновца Виталия Автушенко с оскорбительными комментариями. Милиционер признан потерпевшим и пытается взыскать с обвиняемых 1 500 рублей за моральный ущерб.

Фотография силовика появилась в интернете после его участия в задержании блогера Сергея Тихановского под Могилевом 6 мая. Фото Автушенко увидел на YouTube-канале «Народный репортер» 8 мая. Он настаивает на том, что комментарий к фильму демонизирует его и оскорбляет его честь и достоинство. Автушенко сообщил суду, что его соседи перестали разговаривать с его родителями после появления фотографии.

«Я стал переживать за своих близких и друзей, потому что я представитель правоохранительных органов и боюсь, что третьи лица могут им навредить», — заявил в суде Виталий Автушенко.

Еще один пострадавший — судья Брестского областного суда Андрей Лещенко. Согласно обвинительному заключению, его оскорбил Сергей Петрухин.

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