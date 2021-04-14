Польского журналиста прокуратура Гродно запугивает «привлечением к ответственности»

Секретарь Главного Совета не зарегистрированного Союза Поляков на Беларуси Анджей Писальник, был в среду вызван в гродненскую прокуратуру, где его проинформировали, что не следует в комментариях говорить о преследовании польского меньшинства в Беларуси. По информации «Польского радио», Анджей Писальник в прокуратуре провел полчаса.

Ему сообщили, что он не должен говорить о преследовании польского меньшинства и контроле, осуществляемом белорусскими спецслужбами, а также арестах представителей незарегистрированного Союза поляков Беларуси (СПБ). В противном случае Анджей Писальник может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Прокуратура считает, что такие высказывания в средствах массовой информации заведомо явно направлены на разжигание межнациональной вражды.



После задержания Анжелики Борис, председателя не зарегистрированного в Беларуси Союза Поляков и трех членов Центрального Совета организации, Анджей Писальник является человеком, который чаще всего дает сведения о судьбе задержанных. Кроме того Писальник является главным редактором портала “znadniemna.pl” – издания СПБ.

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