20 сотрудников пинской милиции отказываются от моральной компенсации по так называемому «пинскому делу», рассказала «Белсату» местная правозащитница Вероника Иванова. Вместе с этим, сумма компенсации, которую требуют другие сотрудники МВД впечатляет – это почти 450 тыс рублей.

Ранее мы писали, как вечером 9 августа пинчане, которые хотели узнать результаты выборов собрались возле местного райисполкома и там произошла стычка с милиционерами.

«Была дана команда на «выдавливание» людей, и люди восприняли это как нападение, предполагали, что их будут убивать и они начали защищаться всеми доступными для них средствами», – комментирует дело правозащитника из Пинска Вероника Иванова.

В результате «пинского дела» на скамье подсудимых находятся 14 человек, а потерпевшими по делу проходят 109 сотрудников милиции.

Большей частью милиционеров были заявлены повестки на компенсацию морального вреда, силовики говорили, что они испытали страх и унижение, тревогу и переживали за близких. По словам милиционеров, у них нарушился сон, начались проблемы с соседями, некоторые из силовиков покинули места своего проживания. Общая сумма компенсации, которую озвучили милиционеры составляет около 450 тыс рублей.

«Повестка подана солидарно и не будет разделена равными частями. Пока не будет выплачена последняя копейка по иску, никто из этих 14 человек не сможет претендовать ни на досрочное освобождение, ни на замену режима, ни на амнистию. Это такая финансовая ловушка», – говорит Вероника Иванова.

В качестве реакции на требования сотрудников МВД местные жители начали сбор подписей под петицией «О внеочередной переаттестации пинских милиционеров». Сбор подписей на сайте petitions.by завершится 14 октября. Петицию подписали более 3 тыс. человек.

«Я лично была на суде и слушала показания 20 сотрудников Департамента охраны МВД Пинска, которые говорили о том, что они не испытывали ни тревоги, ни обиды. И это несмотря на то, что одному милиционеру разбили голову тротуарной плиткой. Они проявили мужское достоинство, заявили, что им не нужны компенсации», – говорит Вероника Иванова.

По словам правозащитницы, из всех фигурантов дела больше всего вызывают волнения по поводу здоровья Вячеслава Рогащука.

«Есть основания полагать, что он перенес травматический инсульт в результате избиения со стороны милиционеров», – рассказала Вероника Иванова.

Рассмотрение пинского дела началось в суде Московского района Бреста 23 марта. Всего по делу проходят 14 пинчан, которых обвиняют по ст. 293 УК («Массовые беспорядки») за участие в протестах. Они признаны политзаключенными.

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