Олимпиада в Токио будет самой безопасной

Вице-президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс пообещал, что предстоящая Олимпиада будет “самой безопасной”. Но более 70 процентов японцев призывают отменить или вновь перенести Игры из страха перед пандемией, сообщает Deutsche Welle.

За 100 дней до запланированного открытия летней Олимпиады в Токио, 14 апреля, вице-президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что возможность отмены соревнований в последнюю минуту исключена. Отложенные на год летние Игры состоятся, как запланировано, сказал он, заверив, что предстоящая Олимпиада будет “максимально безопасной, насколько это возможно”.

Летняя Олимпиада в Токио из-за пандемии коронавируса была отложена и перенесена на 2021 год. Соревнования открываются 23 июля. Масштабные антикоронавирусные меры, принятые организаторами Олимпиады, “обеспечат безопасность всех участников и населения Японии”, – подчеркнул Коутс. “Спортсмены, Олимпийское движение, организаторы и народ Японии смогут показать, что это – победа человечества над пандемией”, – подчеркнул вице-президент МОК.

Согласно последним опросам, более 70 процентов японцев выступают за отмену или новую отсрочку летней Олимпиады. В целях предотвращения новой вспышки пандемии, решено закрыть въезд в Японию для иностранных болельщиков, родственников спортсменов, а также гостей, приглашенных спонсорами и спортивными организациями. Исполнительный директор МОК Кристоф Дуби, однако, уверен, что это лишь “усилит эмоции в мире спорта”.

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