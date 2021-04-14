Национальный банк Беларуси с 21 апреля повышает ставку рефинансирования до 8,5%.

Такое решение было принято на заседании по денежно-кредитной политики 14 апреля.

“С 21 апреля ставка рефинансирования увеличится на 0,75 п.п. и составит 8,5% годовых. Ставка по кредиту овернайт увеличится до 9,5% годовых, а по депозиту овернайт — до 7,5% годовых”, – говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что решение принято с учетом “комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен”.

Нацбанк объясняет ускорение инфляции влиянием ослабления беларусского рубля, а также шоками предложения на отдельных товарных рынках в 2020 году.

Напомним, с 1 июля 2020 года в Беларуси ставка рефинансирования сохранялась на рекордно низком уровне — 7,75% годовых, что стало возможным за счет нескольких лет низкой инфляции. В феврале этого года, когда инфляция значительно ускорилась, Нацбанк отложил решение по изменению ставки рефинансирования “в связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен”. В марте Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне, несмотря на рекордную инфляцию.

В феврале годовая инфляция в Беларуси разогналась до 8,7%, в марте немного снизилась — до 8,5%.

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