Хорватия начала снова принимать документы на туристические визы для белорусов. Визовый центр этой страны возобновил работу в Беларуси. Такая информация опубликована на сайте Республиканского союза туристических организаций.

Подача документов пока возможна только при личном посещении визового центра, но вскоре возобновится и прием документов от аккредитованных туроператоров и турагентства.

Обязательное условие для въезда – наличие подтверждения оплаты проживания (как для получения визы, так и для въезда на границе).

Кроме основных документов, надо также иметь ПЦР-тест на COVID-19 (не старше 48 часов на момент пересечения границы) или же отрицательный экспресс-тест на антигены к коронавирусу (подходят только те тесты, которые утверждены на уровне ЕС).

Экспресс-тест должен быть также не старше 48 часов на момент пересечения границы. При этом, если путешественник въезжает в Хорватию более чем на десять дней, то на десятый день пребывания он должен повторно сдать экспресс-тест на антиген.

Другой вариант – это показать сертификат о вакцинации от COVID-19. Хорватия признает любые вакцины, в том числе российский «Спутник V», а также китайский Sinovac.

Важно также, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 14 дней. Если вакцина с одной дозой, то с момента ее введения должно пройти столько же. Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке.

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