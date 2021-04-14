Ever Given никуда не сдвинется – Египет требует компенсации

Контейнеровоз Ever Given официально арестован, об этом, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Al-Youm Al-Sabia. Во вторник, глава управления водной артерии Усама Рабиа заявил, что судно арестовано до выплаты компенсаций зафрахтовавшей его компанией.

Ранее он уже неоднократно говорил, что снятый с мели и отконвоированный в район Большого горького контейнеровоз будет оставаться там и не сможет продолжить путь до завершения следственных мероприятий с ним, назначения и согласования суммы компенсаций с владельцем и фрахтователем. Общий размер ущерба оценивался управлением в 1 миллиард долларов.

“На судно Ever Given наложен официальный арест из-за того, что зафрахтовавшая его компания задерживает выплату компенсаций, – сказал Рабиа. – В четверг, будут объявлены итоги расследования, проводимого специальной следственной комиссией по инциденту с контейнеровозом. Решение арестовать его не означает, что переговоры об урегулировании кризиса прекращены”.

По словам Рабиа, фрахтователь Ever Given берет на себя 90% от предложенной суммы возмещения убытков, включая полную остановку навигации на шесть дней, причиненный каналу материальный ущерб, а также затраты на то, чтобы снять его с мели. Всего порядка 900 млн. долларов, учитывая также предложенные каналом скидки и преференции застрявшим судам, сообщает Al-Youm Al-Sabia.

Между тем, по информации издания, в связи с затягиванием этих выплат управление канала, на основании составленного ранее протокола по инциденту с Ever Given, обратилось в суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам. Последний утвердил его и принял решение об аресте судна до выплаты компенсации в 900 млн. долларов.

Переговоры продолжаются

Как пояснил ТАСС источник в управлении, решение об аресте судна вовсе не означает, что стороны зашли в тупик в своих переговорах. “Они, как и расследование, все еще продолжаются, а обращение в суд – это автоматическая юридическая процедура, направленная на сохранение прав Суэцкого канала, – отметил он. – Экипаж корабля официально уведомлен о судебном решении и должен исполнять его со вторника, а, соответственно, Ever Given не сможет продолжить путь до завершения компенсационного дела”.

По словам собеседника агентства, сейчас речь идет только о возмещении тех убытков, которые канал понес из-за самой аварии и ее последствий, спасательной операции и ремонта судна. “Отдельным файлом уже пойдут компенсации судовладельцам и мореходным компаниям за задержку с доставкой грузов, урегулировать его они должны с фрахтователем и хозяином контейнеровоза, – подчеркнул источник. – Безусловно, будут привлечены и страховые компании, но это сложный юридический процесс, требующий подключения экспертов-юристов”.

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