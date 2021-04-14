Исследователи из университета штата Вашингтон вместе с Apple изучают, как Apple Watch можно использовать для прогнозирования таких заболеваний, как коронавирус или грипп.

Для этого медики уже начали принимать добровольцев из числа живущих в районе Сиэтла людей, у которых есть iPhone 6s или более новый смартфон Apple, пишет “Новое Время”.

«Цель исследования — выяснить, может ли информация, собранная Apple Watch и iPhone, выявить ранние признаки респираторных заболеваний, таких как COVID-19», — говорят организаторы на странице поиска добровольцев.

Ожидается, что это исследование органов дыхания Apple займет «до шести месяцев». Во время исследования участники должны будут периодически отвечать на вопросы опроса в приложении Apple Research для iPhone.

Если участники заболеют во время участия в исследовании, им будет отправлен набор для домашнего тестирования на COVID-19 и другие респираторные заболевания. Но это, вероятно, поможет дальнейшему исследованию, так как больных участников попросят «провести дополнительные измерения здоровья с помощью Apple Watch».

Исследование больницы Mount Sinai, опубликованное несколько месяцев назад, показало, что Apple Watch могут обнаруживать COVID-19 на ранней стадии, обнаруживая незначительные изменения сердцебиения за неделю до появления симптомов.

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