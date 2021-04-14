Альбина Джанабаева родила Меладзе дочь

В семействе певца Валерия Меладзе и его супруги Альбины Джанабаевой — пополнение. По информации источников Лайфа, у супругов родилась дочь.

Для Меладзе и Джанабаевой этот ребёнок станет третьим общим. Супруги воспитывают 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. А от брака с Ириной Меладзе у исполнителя есть три дочери — Инга, Софья и Арина.

О своей третьей беременности Джанабаева сообщила подписчикам в Instagram совсем недавно — месяц назад. Уже тогда было ясно, что срок приличный: несколько месяцев новость о скором пополнении удавалось держать в секрете. Впрочем, и о рождении дочери сообщить фанатам супруги не спешат: на их страничках в соцсетях пока тишина.

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