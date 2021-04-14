Адвокат Юрий Зенкович сейчас в Минске, в тюрьме КГБ

О задержании в Москве адвоката Юрия Зенковича, сообщила «Радыё Свабодзе» его жена Елена Денисовец.

Женщина рассказала, что ее муж отправился в деловую поездку в Европу. Россия была одним из ее пунктов. По ее словам, Зенковича буквально выкрали из отеля в российской столице, где он остановился.

— Я разговаривала с менеджером отеля, его сотрудница последней видела Юрия. По словам менеджера, она видела из окна, как люди в штатском скрутили и задержали Юрия. Они сказали: “Мы его забираем, он подозревается в терроризме”. Сотрудница отеля растерялась.

Елена говорит, что потом еще пару человек зашли в номер мужа и забрали его вещи. Сейчас Юрий Зенкович находится в СИЗО КГБ.

О том, что ее мужа задержали еще 11 апреля, Денисовец узнала во вторник, 13 апреля.

— Со мной связался государственный адвакат Павел Ульянцев. Он сказал, что хочет, чтобы я оплатила его услуги Юре. Я написала электронное письмо с моими вопросами. Он мне не ответил. Но через несколько часов он мне снова позвонил и сказал, что Юру забрали белорусские спецслужбы в Москве. Я сказала: “Вы понимаете, что белорусские спецслужбы ворвались в чужую страну, крадут людей?” Он сказал: “Я не могу с вами про это разговаривать”, — рассказала Елена Денисовец.

У адвоката Юрия Зенковича два гражданства — белорусское и американское. На родине Зенкович был активистом оппозиции — состоял в БНФ. В США уехал в середине 2000-х. Там начал строить юридическую карьеру, пишет TUT.BY.

Как писала «Наша Ніва», Зенкович приобрел недвижимость в Мядельском районе и лето 2020-го вместе с женой Еленой Денисовец проводил в Беларуси. За участие в акции 9 августа Зенкович был осужден на 10 суток.

Напомним, во вторник в КГБ сообщили о задержании Григория Костусева и Александра Федуты по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления».

Александр Федута, как и Зенкович, был задержан в Москве.

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