Светланой Тихановской заинтересовалась звезда «Секса в большом городе»

Американская актриса и звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер подписалась в Twitter на официальный аккаунт Светланы Тихановской. Это заметили пользователи соцсети, сообщает TUT.BY.

Если посмотреть раздел Following («Читаемые») в аккаунте Сары Джессики Паркер. Там действительно нашелся профиль Светланы Тихановской.

И аккаунт Сары Джессики Паркер, и аккаунт Светланы Тихановской — настоящие. Это подтверждает галочка верификации, стоящая рядом с их именами профиля.

Когда именно актриса подписалась на экс-кандидата в президенты Беларуси, неизвестно.

Кроме Светланы Тихановской Сара Джессика Паркер подписана на Алексея Навального. Судя по всему, актриса в принципе увлекается темой политики: она подписана на многих политических журналистов, а также пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Поделиться ссылкой: