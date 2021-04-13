Работники БГУИР теперь в рабстве?

В распоряжении редакции dev.by попал документ о дополнениях к правилам внутреннего распорядка БГУИР за подписью ректора университета Вадима Богуша. По этому документу, теперь работникам запрещено делать фото в университете без ведома руководства, давать комментарии без согласования. И не только.

В документе от 9 апреля значится, что в соответствии с решением Совета университета и профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации работников БГУИР, категорически запрещается:

распространять информацию, в том числе в местах общего пользования, локальных сетях, информационных ресурсах БГУИР, телеграм-каналах и чатах, не относящуюся к деятельности университета; вести политическую агитацию, путём распространения агитационных материалов, проведения бесед, собраний, митингов, высказываний, с обозначением принадлежности к БГУИР, в нарушение действующего законодательства; размещать на официальных страницах университета в соцсетях, телеграм-каналах (чатах), иных интернет-ресурсах, в том числе посредством приложений и мессенджеров, высказываний (комментариев) и призывов, с обозначением принадлежности к БГУИР, для организации/участия в массовых мероприятиях, не оформленных в установленном порядке; публиковать и (или) передавать для публикации лицам, не связанным с деятельностью БГУИР без согласования с руководством университета материалы и сведения, касающиеся университета, в том числе путём размещения публичных комментариев и фотографий в отношении университета или его работников, на интернет-ресурсах, а также посредством приложений и мессенджеров, если иное не предусмотрено локальными нормативными документами университета; вести теле- и (или) интернет-трансляции об университете без разрешения руководства университета, если иное не предусмотрено локальными нормативными документами университета; самостоятельно взаимодействовать со СМИ, выступать в качестве и от имени университета, в том числе использовать логотип, товарный знак или любую другую атрибутику университета, элементы корпоративного гардероба, а также иные элементы, указывающие на принадлежность к университету, либо позволяющие их идентифицировать в качестве представителей университета; осуществлять без разрешения руководства университета кино-, фото- и видеосъёмку, в том числе без согласия лица, в отношении которого проводится съёмка, если она не осуществляется в целях документирования противоправного действия; организовывать либо участвовать в незаконных забастовках, принуждать к участию в забастовке, а также создавать препятствия к исполнению трудовых обязанностей работникам университета, не участвующим в забастовке.

Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Максима Давыдова.

Любопытно, что дополнения относятся к пункту 55 Правил внутреннего распорядка БГУИР. И пункт 55 звучит как «в университете и на его территории категорически запрещается». Означает ли это, что за пределами БГУИР совершать перечисленные действия разрешено?

Dev.by также обратились за комментарием в сообщество «Мирный БГУИР», администраторы которого общаются в том числе с преподавателями университета. Вот что там ответили:

— Преподаватели активно обсуждают и называют это новым феодализмом. Формулировки расплывчатые и противоречивые. По сути, преподавателям БГУИР запрещены любые высказывания не по теме БГУИР в медиапространстве, даже в соцсетях. Вообще никому ни о чём нельзя говорить и делиться мнением. Только с разрешения ректора. Фотографировать и делиться фотографиями тоже нельзя.

Запрещены «нелегальные» забастовки, которые являются конституционным правом — в ст. 41 Конституции написано: «Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку», — говорят представители «Мирного БГУИРа».

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