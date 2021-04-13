Проект по реанимации старых космических спутников – работает

Роботизированный космический корабль компании Northrop Grumman вчера состыковался со старым спутником связи на геосинхронной орбите. Теперь срок службы этого спутника продлен еще на пять лет, сообщает Theverge.

Ракета-носитель MEV-2 ознаменовала вторую успешную стыковку Northrop с объектом в космосе. Эта миссия является частью разработок компании в области индустрии услуг по продлению жизни для “мертвых”, “умирающих” или сошедших с орбиты спутников.

Первый удачный “захват” спутника аппаратом MEV-1 был проведен в феврале 2020 года. Тогда была проведена стыковка с выведенным из строя спутником связи Intelsat 901, который находился в космосе почти 20 лет. После стыковки с Intelsat 901 MEV-1 вывел спутник на новую орбиту, что позволило космическому аппарату снова начать работу и продлить его жизнь еще как минимум на пять лет.

MEV-2 стартовал в августе прошлого года из Французской Гвианы в Южной Америке и шесть месяцев выходил на орбиту 17-летнего спутника связи Intelsat на геосинхронной орбите, более чем в 35 000 километров от Земли. У этого спутника заканчивалось топливо и он старел. Не смотря на это он проработал намного дольше ожидаемого срока службы и все еще хорошо обеспечивал широкополосную связь между тремя континентами.

12 марта корабль MEV-2 начал месячный процесс стыковки со спутником Intelsat. Стыковка прошла успешно и была подтверждена компанией Northrop Grumman.

“Это было так же захватывающе и успешно, как и стыковка MEV-1“, – сказал Джо Андерсон, вице-президент по развитию бизнеса SpaceLogistics, дочерней компании Northrop, которая запускает MEVs, во время пресс-конференции в понедельник. Теперь спутник Intelsat IS-10-02 может продолжить передавать широкополосную связь в Южную Америку, Европу, Африку и на Ближний Восток.

Проект по “реанимации” старых спутников позволит сэкономить операторам стоимость их полной замены, а также снизит траты на утилизацию космического мусора, который сегодня становится проблемой. Мир ежегодно запускает в космос огромное количество спутников. А снятие спутника с геосинхронной орбиты может занять десятилетия.

“Контракт на обслуживание Northrop-Intelsat был беспроигрышной ситуацией”, – сказал Жан-Люк Фройлигер, вице-президент Intelsat, во время пресс-конференции в понедельник. Спутник IS-10-02 работал хорошо, сказал Фройлигер, но без MEV-2 Northrop им пришлось бы деорбировать его, потому что у него заканчивалось топливо.

MEV-2 в настоящее время закрепился на задней части IS-10-02 и служит жизнеобеспечением спутника, а также осуществляет навигационное управление. В течение следующих пяти лет они будут работать совместно. После этого запланирована отстыковка MEV-2 от IS-10-02 и перенаправление его к другому спутнику-клиенту.

IS-10-02 “умрет” после ухода MEV-2. Представитель компании сказал, что спутник уйдет на “кладбищенскую орбиту” (на 200 километров превышающую геостационарную).

Northrop также строит модернизированную систему обслуживания спутников под названием Mission Robotic Vehicle (или MRV). Этот космический корабль встретится со стареющими спутниками, чтобы установить орбитальные “аптечки первой помощи” – капсулы расширения миссии, предназначенные для обеспечения движения и зарядки. Каждый MRV может нести шесть капсул. По словам Джо Андерсона, дебютный запуск MRV намечен на начало 2024 года.

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