Госдепартамент США объявил, что с 27 апреля, возможно, возобновятся отмененные ранее санкции против следующих белорусских предприятий: концерна «Белнефтехим», «Белшины», «Гродно Азота», «Гроднохимволокна», лидской «Лакокраски», «Нафтана», «Полоцк-Стекловолокна», «Белорусского нефтяного торгового дома». Белорусским властям дали время, чтобы они освободили из тюрем всех политзаключенных и прекратили насилие против собственного народа.

Шесть лет назад введенные США санкции отрезали для экспорта белорусских предприятий американский рынок. Тогда, учитывая незначительные объемы продаж, белорусские производители из-за санкционного списка не очень-то и печалились. Но за это время многое изменилось. Теперь в этот список автоматически попадают любые компании и физические лица из любой страны, которые могут иметь коммерческие отношения с попавшими под санкции белорусскими предприятиями. А далее по цепочке под санкции попадают любые партнеры партнеров тех же белорусских предприятий и организаций. Получается, что любой европейский покупатель нефтепродуктов «Нафтана» должен быть готов к тому, что американский рынок для него будет закрыт и соответствующей угрозе будут подвергнуты его партнеры. Любой банк, который вознамерится кредитовать белорусские предприятия из санкционного списка, рискует потерять американских клиентов. Если у «Нафтана» начнутся трудности со сбытом продукции на европейском рынке, возникнет риск недополучения валютной выручки с последующей ускоренной девальвацией белорусского рубля.

Таким образом, санкционный список может расшириться в геометрической прогрессии. Недаром в крупных западных компаниях появились целые структуры, которые контролируют новые и действующие контракты по поводу рисков, возникающих вследствие американских санкций. Когда США вводят санкции, подсанкционные компании становятся изгоями, с ними отказываются сотрудничать практически все партнеры. Достаточно показательна в этом отношении история с приостановкой строительства второй нитки российского газопровода по дну Балтийского моря. Из-за подобных американских санкций из проекта вышли практически все иностранные участники. И прокладка труб замерла. Что касается России, сотрудничество ее предприятий с партнерами, попавшими под санкции США, также становится проблематичным. Американский доллар является главной мировой валютой, и американцы контролируют финансовые потоки по всему миру.

По примеру России белорусские власти решили тоже огрызнуться в ответ на санкции Евросоюза и Минфина США. На днях увидел свет соответствующий указ о контрсанкциях Беларуси против стран, замеченных в недружественных действиях в отношении белорусских властей. Можно предположить, что в первую очередь они направлены против таких стран-соседей, как Польша и Литва. Указ ограничивает импорт из подсанкционных стран определенных товаров и услуг, списки которых правительство опубликует отдельно. Как же быть руководству Беларуси сейчас, когда санкции ввели и ЕС, и США, и отдельно еще по физическим лицам страны Балтии? Распространять свои контрсанкции на всех недоброжелателей?

Примечательно, что США во внешней торговле Беларуси услугами занимают второе место после России. В прошлом году оборот услуг между США и Беларусью составил 1417,7 миллиона долларов. Причем положительное сальдо для Беларуси – думается, не без вклада ПВТ – достигло 1103,1 миллиона долларов.

Экономика Беларуси давно стагнирует. А по мнению многих аналитиков, начиная с августа прошлого года она стремительно деградирует. Антизападные санкции в открытой и малой экономике Беларуси могут лишь усугубить положение. Чиновники Минэкономики РБ бодрятся, утверждая, что в начале 2021 года наметилась положительная динамика, по итогам января–февраля ВВП вырос на целых 0,8%. Но это на фоне низких показателей первых месяцев прошлого года из-за нефтяного конфликта с Россией. Вопрос в том, какой станет динамика ВВП, когда эффект низкой базы уйдет. Нет ответа у властей и на другой, более важный, вопрос: почему принято с грифом «Для служебного пользования» постановление правительства «О социально-экономическом развитии на 2021 год», если аналогичный документ всегда был в открытом доступе? Скорее всего, отраженные в нем показатели учитывают реальное положение дел в экономике и никак не согласуются с пятилетним планом, утвержденным на последнем так называемом Всебелорусском народном собрании.

Некоторые эксперты связывают почти синхронное введение антибелорусских санкций со стороны ЕС и США с усилением давления на белорусские власти извне с целью подтолкнуть их к началу переговоров с оппозицией по выходу из политического и экономического кризиса. Так, ЕС вскоре собирается обнародовать четвертый пакет санкций. В любом случае для экономики Беларуси наступают еще более тяжелые времена.

Публикация – из № 28 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

Поделиться ссылкой: