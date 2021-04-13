«Плохой день в Минске» – детектив британского писателя

Будут похищения, убийства, самогон, и неожиданные повороты. Опасно, почти как в реальном Минске.

Джонатан Пиннок, британский программист и писатель, выпустил 300–страничный детектив про Минск, пишет The Village. Книга называется Bad Day in Minsk («Плохой день в Минске») и рассказывает о приключениях героя Тома Уинскомба.

Новый детектив — уже четвертый в серии «Математические загадки» от издательства Farrago. Кстати, во второй книге серии («Правда про Арчи и Пи» — это об Архимеде и Пифагоре) уже упоминалась беларуская мафия.

Вероятно, название книги отсылает к культовому вестерну Джона Стёрджеса «Плохой день в Блэк-Роке».

Издательство продает электронную версию книги за 2,39 фунта стерлингов, бумажная версия (20х13 см) на Amazon стоит 13 долларов, а книга с автографом автора обойдется в 9 фунтов стерлингов.

У Тома Уинскомба сегодня плохой день. Оказавшись в ловушке на вершине самого высокого небоскреба в Минске, пока прямо под ним несколько мафиозных группировок устраивают смертельные разборки, он размышляет о последовательности событий, которые привели его сюда. Сначала — неудачный рейд на секретный командный пункт, затем — центр Чернобыльской зоны отчуждения. Но сейчас более важно, как выбраться из горящего небоскреба живым, ведь единственный человек, который может помочь, не разговаривает с ним.

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