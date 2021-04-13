Экс-глава Национального банка Беларуси Петр Прокопович лишился должности главы наблюдательного совета «БПС-Сбербанка» – одного из крупнейших по активам банков страны. Это была последняя официальная должность, которую занимал 78-летний «ветеран белорусской монетарной политики».

Для сведения: Прокопович возглавлял наблюдательный совет «БПС-Сбербанка» с 2015 года. Туда он был назначен после отставки с поста вице-премьера. Новым

главой наблюдательного совета выбран Тимур Козинцев – старший вице-президент «Сбербанка», акционер «БПС-Сбербанка» с долей в 98,43 процента.

Национальный банк Прокопович возглавлял с 1998-го по 2011 год. На время его руководства регулятором пришлись деноминация, крупный финансовый кризис и две девальвации. В разное время Прокопович также работал помощником Лукашенко, в его Администрации, занимал должность в правительстве, был депутатом Верховного Совета 12-го созыва.

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