Некоторые наименования парфюмерно-косметической продукции NIVEA, сообщает Минздрав, не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в части маркировки. На этом основании в Беларусь временно запрещено ввозить и продавать на территории страны некоторую парфюмерно-косметическую продукцию данной торговой марки, сообщает TUT.BY.

Такое постановление было подписано 6 апреля заместителем министра — главным государственным санитарным врачом Александром Тарасенко.

Временный запрет на продукцию торговой марки был формально введен из-за того, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, которые касаются в числе прочего продажи этих продуктов без документов, удостоверяющих качество и безопасность. Также, сообщает Минздрав, были случаи «несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции».

«В частности, маркировка не содержит информации о наименовании и месте нахождения организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, либо название продукции не соответствует ее ингредиентному составу, что не позволяет в полной мере обеспечить защиту прав потребителей и получить достоверную информацию о приобретаемом товаре», — говорится в сообщении Минздрава.

В общей сложности санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси приостановила или запретила продажу почти 3 тысяч единиц косметики и парфюмерии разных производителей.

Напомним, в январе нынешнего года бренд NIVEA заявил, что не будет спонсором чемпионата мира по хоккею в этом году, если его все-таки проведут в Беларуси — хотя обычно эта марка немецкой косметики была одним из главных рекламодателей спортивного мероприятия. А в марте стало известно, что крупная оптовая компания «Мостра-групп» больше не продает товары бренда Nivea в Беларуси.

После того как Nivea первой отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси, некоторые белорусы стали скупать продукцию этого бренда, даже те, кто до этого ей не пользовался. Но были и те, кто выступал за игнорирование этой марки из-за позиции по чемпионату мира.

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