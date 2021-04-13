Специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения во вторник.

“По данным дозорного эпидемиологического слежения частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 к.н. 2021 года составила 11,9%. В связи с этим, санитарно-эпидемиологическая служба страны активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и контактов I уровня”, – подчеркнули в пресс-службе.

Также в центре внимания специалистов – контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях, отметили в Минздраве.

“Техническим специалистам поставлена задача – перепроверить работу всех кислородных станций, оснащение наличие тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств”, – сообщили в пресс-службе.

В Минздраве напомнили, что в соответствии с Национальным планом мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в стране продолжается поэтапная работа по вакцинации населения. По состоянию на 12 апреля количество привитых одной дозой вакцины составило – 129 899 человек, двумя дозами – 41 688 человек.

“Учитывая рост заболеваемости инфекцией COVID-19, расслабляться и игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и физического дистанцирования не стоит. С наступлением теплой погоды как никогда важно минимизировать риски заражения инфекцией. Необходимо сократить контакты вне бытовых условий – в магазинах, транспорте, других общественных местах”, – обратили внимание в министерстве.

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