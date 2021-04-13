Миллион долларов инвестиций привлёк стартап основанный белорусами

Британский стартап SegmentStream, основаный белорусами, привлёк более 1 млн долларов инвестиций. Об этом dev.by сообщили его сооснователи — Павел Петринич и Константин Юревич.

SegmentStream разрабатывают платформу для аналитики и оптимизации маркетинга при помощи машинного обучения. В стартап вложились венчурный фонд OKS Group, фонд Tiny VC, а также ряд известных предпринимателей и бизнес-ангелов. Инвестиции, по словам стартаперов, пойдут на развитие технической и продуктовой команды в СНГ, а также масштабирование маркетинга и продаж на основных зарубежных рынках — а именно в Великобритании, США и Западной Европе.

Это не первые инвестиции в SegmentStream: фонд theUntitled.VC и один из ведущих мировых акселераторов TechStars инвестировали в компанию $120 тыс. на стадии pre-seed. В 2018 году SegmentStream стала первой русскоязычной компанией, попавшей в акселератор TechStars & SAP.io в Берлине.

По словам сооснователей, с прошлого года их компания показывает уверенный рост на более чем 10% в месяц. Только с начала 2021 года ежемесячная выручка компании выросла более чем на 38% и продолжает активно расти за счёт укрепления позиций на международных рынках.

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