Об этом «Нашей Ниве» сообщили его родственники.

Григория Костусева задержали вечером 12 апреля в Шклове, после чего увезли в Минск. Родственники узнали об этом после звонка сотрудника КГБ. Он сообщил дочери Костусева, что политик задержан по уголовному делу.

Григорий Костусев родился в 1957 году в Белыничском районе, окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию.

Работал главным инженером совхоза «Друть» Белыничского района (1983-1988), директором совхоза «Искра» Белыничского района (1988-1991), директором Шкловского районного объединения жилищно-коммунального хозяйства (1995-2001).

Кандидат в президенты от Партии БНФ на президентских выборах 2010 года.

В 2017 был избран председателем Партии БНФ.

Женат, имеет троих детей. Живет в Шклове.

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