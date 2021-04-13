Как правильно заедать стресс

Стресс и негативные эмоции часто являются катализатором пищевых срывов, когда свою грусть-печаль безудержно хочется заесть чем-то вкусным. Но такая тактика может сильно навредить. О том, как выбрать ту еду, что и настроение улучшит и оздоровит, рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова в своем Instagram.
Некоторые люди в состоянии стресса ничего не могут есть, поскольку происходит выброс норадреналина и, можно сказать, что аппетит блокируется надолго, пока человек не вернётся в привычное состояние.
Другие же начинают поедать сладкое в неограниченном количестве, т.к. не могут себя контролировать. Такой механизм обусловлен падением уровня дофамина. Тогда еда, особенно сладкая – это быстрый способ его поднять.
Что же есть в состоянии стресса?
Твердую еду: яблоко, морковь, сельдерей, топинамбур, редис.⠀Жевание снижает уровень кортизола в слюне и уменьшает чувство тревоги и убирает другие неприятные симптомы стресса. Также жевание может поднять настроение за счёт усиления выброса серотонина.
Наконец, жевание усиливает активацию мозгового кровотока за счёт активации работы тройничного нерва. Это – своего рода физическая активность, которой мы можем обмануть мозг.
Также нутрициолог напомнила, что стресс непосредственно влияет на пищеварение.
Как помочь пищеварению?
- Тщательно пережевывайте пищу.
- Избегайте стресса во время приемов пищи.
- Прием пищи должен длиться, по крайней мере, 20 минут.
Продукты, поддерживающие пищеварение:
- Свежевыжатый морковный сок (поддерживает слизистую оболочку кишечника).
- Сок сельдерея (стимулирует перистальтику кишечника и облегчает состояние при запоре). Здесь важно качество того самого сельдерея.
Продукты, уменьшающие газообразование в кишечнике: фенхель, имбирь, корица, кардамон, тмин, лакрица, орегано, петрушка, масло мяты перечной, розмарин, шалфей, мелиса, укроп, тимьян.
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