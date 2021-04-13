Как правильно заедать стресс

Стресс и негативные эмоции часто являются катализатором пищевых срывов, когда свою грусть-печаль безудержно хочется заесть чем-то вкусным. Но такая тактика может сильно навредить. О том, как выбрать ту еду, что и настроение улучшит и оздоровит, рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова в своем Instagram.

Некоторые люди в состоянии стресса ничего не могут есть, поскольку происходит выброс норадреналина и, можно сказать, что аппетит блокируется надолго, пока человек не вернётся в привычное состояние.

Другие же начинают поедать сладкое в неограниченном количестве, т.к. не могут себя контролировать. Такой механизм обусловлен падением уровня дофамина. Тогда еда, особенно сладкая – это быстрый способ его поднять.

Что же есть в состоянии стресса?

Твердую еду: яблоко, морковь, сельдерей, топинамбур, редис.⠀Жевание снижает уровень кортизола в слюне и уменьшает чувство тревоги и убирает другие неприятные симптомы стресса. Также жевание может поднять настроение за счёт усиления выброса серотонина.

Наконец, жевание усиливает активацию мозгового кровотока за счёт активации работы тройничного нерва. Это – своего рода физическая активность, которой мы можем обмануть мозг.

Также нутрициолог напомнила, что стресс непосредственно влияет на пищеварение.

Как помочь пищеварению?

Тщательно пережевывайте пищу.

Избегайте стресса во время приемов пищи.

Прием пищи должен длиться, по крайней мере, 20 минут.

Продукты, поддерживающие пищеварение:

Свежевыжатый морковный сок (поддерживает слизистую оболочку кишечника).

Сок сельдерея (стимулирует перистальтику кишечника и облегчает состояние при запоре). Здесь важно качество того самого сельдерея.

Продукты, уменьшающие газообразование в кишечнике: фенхель, имбирь, корица, кардамон, тмин, лакрица, орегано, петрушка, масло мяты перечной, розмарин, шалфей, мелиса, укроп, тимьян.

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