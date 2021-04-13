Чего хотят белорусы, по мнению чиновников

В Минске изменён перечень государственных социальных стандартов по обслуживанию населения. Соответствующее решение Мингорисполкома от 11 марта 2021 года №795 “Об изменении решения Минского городского исполнительного комитета от 26 июня 2003 года №1013” опубликовано на Национальном правовом портале pravo.by.

Из самого названия перечня исключено слово “минимальные” — теперь это просто “государственные социальные стандарты по обслуживанию населения Минска”. И это, пожалуй, самое глобальное изменение. Еврорадио сравнило новую версию стандартов с более ранними, чтобы понять, как с годами менялись потребности жителей Минска (по мнению чиновников).

Норма обеспечения водой для граждан, проживающих в жилых домах, оборудованных централизованным водоснабжением и канализацией

Ещё в 2007 году считалось, что минчанин расходует “не менее 260 литров в сутки на одного человека, в том числе не менее 130 литров в сутки — на горячее водоснабжение”. Однако с 2014-го каждому минчанину полагается по 140 литров воды в сутки, 70 литров из которых — горячая.

Возможно, чиновники посчитали, что жители столицы слишком расточительно относятся к потреблению воды.

Норматив обеспеченности учащихся учреждений общего среднего образования персональными компьютерами

Тут прогресс. В 2014 году чиновники установили требование “1 компьютер, в том числе портативный, на 30 учащихся или не менее одного компьютерного класса на учреждение”. Сейчас же — по компьютеру приходится на десять человек, а компьютерных классов должно быть в учебном заведении не менее двух. IT-страна!

Норматив минимальной обеспеченности населения торговой площадью

В 2007 году на 1000 человек должно было быть открыто 260 квадратных метров торговых площадей. В 2021 году — уже 610 квадратных метров!

Чтобы состоятельным гражданам было куда в магазин сходить.

Норматив минимальной обеспеченности населения местами в общедоступных объектах общественного питания

И тут рост. В 2007 году нормы предусматривали всего 17 мест в общепите на 1000 человек. К 2021-му этот показатель вырос почти в три раза: до 45 на 1000 минчан.

Уровень жизни за 14 лет вырос настолько, что втрое больше жителей столицы могут себе позволить завтрак, обед или ужин не дома?

Норматив обеспеченности бригадами скорой помощи

“Верните мой 2007-й” вряд ли скажет медик, который тогда работал в скорой. 14 лет назад на одну бригаду приходилось 14,5 тысячи жителей столицы. Сейчас же их разгрузили на целых 500 потенциальных пациентов — 14 тысяч человек на бригаду.

Норматив обеспеченности врачами общей практики

В 2004 году на каждого врача приходилось по 1400 минчан, в 2021-м — 1300.

Но и врачей теперь городу нужно больше: население Минска, по данным переписей населения, увеличилось с 1 766 000 человек в 2004 году до 2 018 281 в 2020-м. В 2004-м столице хватало 1261 врача, сейчас — 1552.

Можно было бы написать, что за 15 лет у столичных врачей работы стало меньше, однако не будем забывать про пандемию коронавируса, которую трудно спрятать даже за официальной статистикой.

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